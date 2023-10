Mini proiettore che sta in una mano: GENIALATA al 40%

Oggi puoi fare tuo un dispositivo fantastico che ti permette di trasformare ogni parete in uno schermo da cinema. Non ci credi? Allora vai su Amazon e dai un’occhiata a questo mini proiettore che puoi mettere nel tuo carrello a soli 59,40 euro, anziché 99 euro, applicando il codice ENVYOCWG al momento del pagamento.

In questo modo, grazie allo sconto del 40%, potrai risparmiare la bellezza di oltre 39 euro sul totale. Inclusa nell’offerta troverai una borsa per trasportarlo facilmente e un treppiede. Con questo piccolo dispositivo avrai letteralmente a portata di mano un cinema. E adesso costa veramente poco, quindi non farti scappare l’occasione.

Mini proiettore piccolissimo ma potente a prezzo hot

Questo proiettore è stato realizzato così piccolo per avere l’opportunità di portarlo ovunque. Le sue dimensioni sono di 15 cm x 11 cm x 6 cm. In pratica è grande quanto uno smartphone, solo leggermente più alto. Ma non ti fare ingannare dalle sue dimensioni esigue. Infatti è dotato di una lente in vetro in grado di proiettare più di 16, 77 milioni di colori.

Potrai scegliere la dimensione dello schermo facilmente, agendo sulla rotella posta in alto, fino a un massimo di 200 pollici. È poi dotato di un ingresso USB, uno HDMI e uno AV. In questo modo potrai collegarci di tutto, chiavette USB, Chromecast, Fire TV, smartphone, tablet, PC, consolle di gioco e tanto altro.

Che sia in casa o in campeggio, dagli amici o nel salotto, potrai avere una stanza cinema tutta per te. Fai veloce però perché difficilmente queste promozioni durano a lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo mini proiettore a soli 59,40 euro, anziché 99 euro applicando il codice ENVYOCWG al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.