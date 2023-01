Mini proiettore Bluetooth FHD compatibile con PS5 a 80€ in MENO

Portati il cinema a casa e goditi film, eventi sportivi o i tuoi giochi preferiti sul grande schermo. Vuoi sapere come fare? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini proiettore Bluetooth Eroshoo a soli 219,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Oltre a questo sconto pazzesco con cui puoi risparmiare 80 euro, questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Questo mini proiettore ti consente di collegarlo senza fili a qualsiasi dispositivo e goderti i tuoi contenuti con una risoluzione altissima.

Mini proiettore Eroshoo: ogni parete diventa un cinema

Questo mini proiettore ha una risoluzione nativa 1080P FHD con un elevato contrasto che ti permette di vedere ogni dettaglio nitidamente. Anche se le immagini s’ingrandiscono notevolmente riesce a mantenere i colori originali come se stessi guardando una TV. Potai regolare facilmente l’immagine per correggere la dimensione a l’inclinazione, in modo da avere l’impostazione perfetta.

È dotato di 3 interfacce tra cui scegliere, HDMI, AV e USB, più un ingresso per le cuffie con cavo jack da 3,5 mm. Puoi collegare un PC, un portatile, una chiavetta USB o la PS5. Oltre a questo gode della tecnologia Bluetooth, per cui potrai anche connettere il tuo smartphone o tablet e proiettare sul grande schermo i tuoi contenuti. In confezione troverai una pratica custodia per poterlo trasportare, un cavo AV 3 in 1, un cavo HDMI e un telecomando.

Fai presto perché queste promozioni con i coupon scadono in tempi record. Se non vuoi rimanere in mano con un pugno di mosche vai subito su Amazon e acquista il tuo mini proiettore Bluetooth Eroshoo a soli 219,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.