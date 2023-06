Mini Proiettore 4K: il cinema davvero DOVE VUOI (coupon Amazon)

Ti piacerebbe trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica? Con il mini proiettore 4K disponibile su Amazon a soli 109,99 euro invece di 149,99 puoi farlo. Basta applicare il coupon sconto di 40 euro in pagina e approfittare di questa offerta incredibile per un prodotto di alta qualità.

Il mini proiettore 4K è un dispositivo portatile e compatto che ti permette di proiettare immagini e video in alta definizione su una superficie piana. Puoi collegarlo al tuo smartphone, tablet, laptop, TV box, console di gioco e altri dispositivi tramite WiFi, Bluetooth, HDMI, USB o AV. Il mini proiettore supporta la risoluzione nativa 1080P e la risoluzione massima 4K, offrendoti una qualità dell’immagine eccezionale.ù

Mini Proiettore 4K: capace di sorprenderti

Il mini proiettore 4K ha una luminosità di 6.000 lumen e un rapporto di contrasto di 5.000:1, che garantiscono una visione chiara e vivida anche in ambienti illuminati. Inoltre, ha una correzione trapezoidale automatica di ±15° e una funzione di zoom digitale che ti permettono di regolare facilmente la dimensione e la forma dell’immagine. Il mini proiettore 4K può proiettare immagini da 32 a 200 pollici a una distanza da 1 a 5 metri, ideale per creare un’atmosfera cinematografica a casa tua.

Il dispositivo è dotato di due altoparlanti integrati che offrono un suono stereo chiaro e potente. Puoi anche collegare altoparlanti esterni tramite Bluetooth o jack audio per un effetto surround più coinvolgente. Il mini proiettore ha una ventola silenziosa che riduce il rumore e un sistema di raffreddamento avanzato che prolunga la durata della lampada LED fino a 50.000 ore.

Non perdere questa occasione e acquista subito il mini proiettore 4K su Amazon a un prezzo imbattibile. Con questo prodotto potrai goderti film, serie TV, giochi, sport e altro ancora sul grande schermo con la tua famiglia e i tuoi amici.

