Mini powerbank GENIALE: non occupa spazio ma è una BOMBA

Il mini powerbank in promozione su Amazon è una genialata a tutti gli effetti. Dimenticandoci un attimo del prezzo che ti lascerà in estasi e concentrandoci sul prodotto in sé, ti basta guardarlo per capire quanto possa essere una svolta. Niente fili che pendono, possibilità di utilizzare il tuo iPhone nel mentre e super tascabilità sono solo tre dei pregi di questo gioiellino.

Con la promozione del 35% attiva te lo porti a casa con appena 19,49€ il che è altrettanto pazzesco. In più ti faccio sapere che le spedizioni sono operate in appena un paio di giorni con i servizi Prime garantiti.

Mini powerbank: per il tuo iPhone è immancabile

Disponibile in più colorazioni, il mini powerbank che ti sto presentando è un accessorio irrinunciabile se possiedi un iPhone. Infatti si attacca direttamente alla porta di ricarica e alimenta la batteria senza ulteriori impicci.

Da utilizzare è facilissimo dal momento che non devi fare altro se non quello che ti ho scritto sopra. In più è sempre comodo da avere dietro dal momento che non occupa spazio e ti assicura una ricarica d'emergenza quando ne hai bisogno.

Ti dico che è compatibile con vari modelli anche con i più recenti approdati sul mercato quindi non farti alcun genere di problema. In più è coperto da una garanzia di 12 mesi che non guasta mai.

Acquista subito questo mini powerbank su Amazon a soli 19,49€. Lo ordini e diventa tuo in men che non si dica.

Se non sei ancora abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.