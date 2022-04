Mini Power Bank SENZA FILI a meno di 20 euro

Il fantastico power bank VEGER senza fili si trova in offerta su Amazon a 19,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo solito. Si tratta di una soluzione ultra compatta e adatta da tenere in borsa o in tasca, da utilizzare in caso di emergenza.

Questo modello non necessità di alcun cavo per ricaricare lo smartphone, il tablet o qualunque dispositivo alimentabile via USB-C. Si aggancia alla porta di ricarica e resta ben saldo, un'idea geniale per chi non ama i cavi e gli ingombri di un caricatore portatile classico.

La soluzione proposta in offerta dal brand VEGER ha una capacità di 5.000 mAh e ricarica con output a 20W e tecnologia power delivery, che fornisce il wattaggio necessario in base al dispositivo collegato. È possibile ricarica smartphone, tablet, cuffie, smartwatch, console portatili e tutto ciò che presenta una porta USB di tipo C.

Il design del prodotto è davvero curato, con dimensioni compatte e un peso ridotto di appena 92 grammi, ottimo da portare in borsa o in tasca senza alcun fastidio. Lungo il bordo sinistro troviamo un pulsante che attiva i 5 LED in alto, utili per controllare la batteria residua del power bank. Mentre a destra c'è la porta USB-C per ricaricare l'accessorio, basta un classico alimentatore da smartphone per rigenerare la batteria del caricatore VEGER.

Oggi è possibile portarsi a casa l'ottimo mini power bank senza fili in offerta su Amazon a 19,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi tramite corriere espresso.