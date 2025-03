Il mini Power Bank a un mini prezzo: solo 13,49 euro

Stai cercando un Power Bank piccolo nelle dimensioni e anche nel prezzo? Il Power Bank INIU 22,5W è estremamente leggero e compatto, progettato per offrire una ricarica rapida e sicura a una vasta gamma di dispositivi portatili, tra cui iPhone, Samsung, Huawei e iPad ed è in sconto al -50% su Amazon.

Questo power bank è dotato di una capacità di 10.000 mAh, che consente di ricaricare completamente più volte la maggior parte degli smartphone sul mercato. La sua tecnologia di ricarica rapida supporta protocolli come PD3.0 e QC4.0, permettendo di ricaricare un iPhone al 60% in soli 25 minuti. Non fatevi ingannare, tutte queste funzionalità sono racchiuse in un dispositivo piccolo, facile da trasportare e che costa solo 13,49 euro, se applici il coupon del -50% disponibile su Amazon.

Il mini Power Bank

Realizzato in materiali di altissima qualità, questo Power Bank è il 30% più piccolo, 15% più leggero degli modelli con la stessa capacità. Pensa che ricarica l’iPhone 16 al 60% in 25 minuti. Infatti, è dotato di un chip integrato da 22.5W.

La presenza di un ingresso e uscita USB-C lo rende compatibile con tutti i dispositivi dotati di cavi USB-C, offrendo una maggiore versatilità nell’utilizzo. Questo power bank può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, grazie alle sue multiple porte, e supporta anche la ricarica di piccoli dispositivi come AirPods e smartwatch.

Puoi tenerlo in borsa, nello zaino, oppure in tasca, le sue dimensioni esigue non si fanno sentire. Il prezzo è altrettanto ridotto, a 13,49 euro è un vero affare, vista la potenza e l’ottima qualità delle componenti.