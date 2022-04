Mini Power Bank per Smarwatch: lo appendi alle chiavi e costa 22€

Gli smartwatch di ultima generazione offrono prestazioni fantastiche, ma spesso questa potenza si traduce in batterie meno efficienti e autonomie inferiori. Per questo oggi vi consigliamo l'acquisto di un power bank per smartwatch, un accessorio compatto e molto utile. Questo modello in particolare è prodotto da Aukvite e si trova in offerta su Amazon a soli 22,49€, con il 25% di sconto.

Questo particolare gadget è super compatto e funziona anche come porta chiavi, grazie al piccolo moschettone. Il power bank ha una batteria interna da 1.400 mAh, più che sufficienti per ricaricare più e più volte lo smartwatch con una sola carica. Per avviare la ricarica basta avvicinare il retro del wearable da caricare alla base wireless circolare, presente sul power bank. In pochi secondo il smartwatch e pronto a ricaricarsi senza bisogno di alcun cavo o adattatore aggiuntivo.

Rimuovendo il coperchio alla base, il power bank mostra una porta USB-C utile per ricaricare la batteria interna, tramite un classico alimentatore da muro o collegandola ad una delle porte di un PC portatile

Il mini caricatore portatile è la soluzione ideale per chi viaggia e non è disposto a portarsi dietro anche il cavo di ricarica dell'orologio, ma preferisce un dispositivo wireless versatile e compatto come questo. Il modello del brand Aukvite è compatibile diversi smartwatch top di gamma di ultima generazione, compresi gli ottimi Galaxy Watch di Samsung.

Oggi è possibile acquistare il mini caricatore portatile in offerta su Amazon a 22,49€, con uno sconto del 25% e spedizione gratuita per i clienti Prime.