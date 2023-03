Mini PC Windows: su Amazon c'è l'OFFERTA GIUSTA, bastano 159€

Chi è alla ricerca di un nuovo Mini PC con Windows 11 può oggi sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata a NiPoGi AK1 Pro. Si tratta di un ottimo Mini PC, caratterizzato da specifiche tecniche davvero complete e già pronto all’uso. Grazie all’offerta in corso è possibile acquistare il modello in questione al prezzo scontato di 159 euro invece di 239 euro. Per accedere all’offerta basta applicare il coupon sconto da 80 euro spuntando l’apposita casella.

Il Mini PC Windows in offerta su Amazon è dotato di specifiche complete con un processore Intel Celeron N5105, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Mini PC Windows: su Amazon c’è un’offerta imperdibile

NiPoGi AK1 Pro è un ottimo Mini PC con Windows 11 e specifiche tecniche davvero complete che lo rendono una delle proposte più interessanti sul mercato oggi. Il Mini PC presenta un processore Intel Celeron N5105 Quad-Core che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Tra le specifiche troviamo il supporto Wi-Fi Dual Band oltre al Bluetooth 4.2. Da notare anche una dotazione di porte ricca e completa con varie USB, HDMI ed una porta Ethernet. Il sistema operativo, già pre-installato con licenza attivata, è Windows 11 Pro.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare questo Mini PC con Windows al prezzo scontato di 159 euro invece di 239 euro. Grazie alla promozione è possibile beneficiare di uno sconto di ben 80 euro. Per sfruttare l’offerta, disponibile per un periodo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

