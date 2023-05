Mini PC Windows in offerta a 99€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Trovare un Mini PC Windows completo e con un prezzo davvero ridotto non è facile ma con questa nuova offerta Amazon è ora possibile. Sullo store, infatti, è disponibile il Mini PC BMAX B1 Plus che può essere acquistato al prezzo scontato di 99 euro. Per chi vuole qualcosa in più, invece, c’è il B2S che viene proposto al prezzo di 105 euro. Entrambi i Mini PC sono pronti all’uso e possono contare su di una licenza Windows 10 Pro già attiva. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Mini PC Windows a 99 euro su Amazon: ecco l’offerta

I due Mini PC Windows proposti in offerta su Amazon sono molto interessanti. B1 Plus è dotato del processore Intel Celeron N3350 che viene supportato da 6 GB di RAM e 64 GB di storage. C’è poi il B2S che è dotato del processore Intel Celeron N4020C con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Entrambi i modelli possono contare su una dotazione di porte completa e sul supporto alle reti Wi-Fi Dual Band. C’è anche una licenza Windows 10 Pro già attiva. Si tratta di due ottimi Mini PC che presentano un rapporto qualità/prezzo davvero al top del mercato e che possono risultare adatti a tantissimi contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mini PC BMAX B1 Plus al prezzo scontato di 99 euro. In alternativa, è possibile puntare sul B2S, acquistabile al prezzo di 105 euro. Entrambi i modelli sono disponibili all’acquisto tramite il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.