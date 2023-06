Mini PC Windows completo a 89€: è possibile con QUEST'OFFERTA di Amazon

Su Amazon è ora disponibile una nuova offerta davvero imperdibile: il Mini PC Windows 10 Pro di UXX, infatti, può essere acquistato al prezzo scontato di 89 euro, applicando l’apposito coupon promozionale. Si tratta di un’offerta ottima: il Mini PC proposto in sconto, infatti, è completo e pronto all’uso, con tutti i componenti giusti per adattarsi a varie attività, sia in casa che in ufficio. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Mini PC Windows in offerta su Amazon a soli 89 euro: ecco l’offerta

Il Mini PC UXX in offerta è già pronto all’uso. Il dispositivo è dotato del processore Intel Celeron N3350 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage. Tra le specifiche troviamo anche il supporto Wi-Fi Dual Band e Bluetooth.

Da segnalare anche una dotazione di porte completa con la possibilità di sfruttare due uscite video (una VGA e una HDMI) per gestire due monitori. C’è anche uno slot libero per installare una memoria SSD M.2. Lato software, invece, il Mini PC è dotato di una licenza Windows 10 Pro già attivata.

Si tratta, quindi, di un modello completo, molto economico ma non per questo poco interessante. Il Mini PC può adattarsi a diversi contesti di utilizzo, con una spesa minima ma con tante potenzialità da sfruttare.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Mini PC Windows di UXX in offerta al prezzo scontato di 89 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

