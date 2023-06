Mini PC Windows 11 Pro, per il prezzo che ha è TITANICO

Non perdere l’opportunità di portare con te un intero computer portatile nella tua tasca con questo incredibile Mini PC perfetto sia per l’ufficio che per la casa. Piccolo e indispensabile se sei in cerca di un prodotto unico nel suo genere.

Lo trovi in offerta ora su Amazon allo straordinario prezzo di soli 149,00€. Aggiungilo al carrello e non te lo fare scappare visto che lo sconto del 21% è una vera chicca.

Attivando un abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Prestazioni straordinarie in formato compatto con il mini PC nelle tue mani

Quante volte hai pensato quanto sia scomodo spostare il tuo computer da una stanza o l’altra oppure a fare attenzione ogni volta che viaggi con il portatile. Di certo non puoi trattare male il tuo dispositivo, soprattutto con quello che lo hai pagato, ma è certo che una soluzione più comoda non sarebbe male. Il Mini PC di ACEMAGICIAN è la soluzione perfetta per i tuoi problemi, piccolo e super compatto lo puoi tenere comodamente nella borsa senza problemi.

Non farti confondere dal suo mini formato, questo modello infatti vanta una CPU Intel Celeron N5095. Ottimo sia per avere alte prestazioni per il lavoro o girare sui social. Gli 8 GB di RAM e la memoria SSD da 256 GB garantiscono velocità e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Ti verrà inoltre fornito con già Windows 11 Pro preinstallato in modo da essere subito pronto per essere usato.

Puoi collegare le periferiche tramite Bluetooth o tramite le 3 porte USB di cui è dotato. Hai a disposizione anche 3 porte HDMI dal momento che questo mini computer vanta anche la possibilità di collegare e usare contemporaneamente 3 monitor diversi. Opta, poi, per le 2 porte LAN o per la connessione internet preferisci il WiFi.

Il suo design lo rende compatibile con lo standard VESA, quindi se lo desideri potrai collegarlo direttamente dietro al monitor per risparmiare ancora più spazio.

Non perdere questa fantastica offerta di Amazon e acquista oggi il tuo Mini PC

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

