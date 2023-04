MINI PC Windows 10 in offerta su Amazon: bastano 99€

Per chi è alla ricerca di un nuovo Mini PC Windows economico e pronto all’uso c’è ora una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: sullo store è possibile acquistare un Mini PC SNUNMU al prezzo scontato di 99 euro. Il modello in offerta è dotato di processore Intel Celeron N3350 oltre che di 4 GB di RAM e 64 GB di SSD. Il Mini PC può contare anche su di una dotazione completa di porte e il supporto alla connettività Dual WiFi oltre che Ethernet. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Mini PC SNUNMU in offerta su Amazon a 99 euro

Il Mini PC SNUNMU in offerta su Amazon è dotato di un processore Intel Celeron N3350 che viene supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, con ampia possibilità di espansione. Da segnalare la presenza del supporto Wi-Fi Dual Band oltre che di una porta Ethernet da 1 Gigabit. C’è anche il supporto Bluetooth 4.2. Il Mini PC è dotato di una ricca dotazione di porte, supportando fino a 3 uscite video in contemporanea. Lato software troviamo Windows 10 Pro pre-installato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mini PC SNUNMU al prezzo scontato di 99 euro invece di 139 euro. Si tratta di un’ottima offerta per poter accedere ad un dispositivo super economico ma completo e pronto all’uso, con l’hardware giusto per garantire prestazioni più che soddisfacenti in tanti contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.