Mini PC W11 con Intel, 16GB RAM e SSD 512GB a 199€ grazie al COUPON SCONTO

Sogni la potenza di un computer desktop in un formato incredibilmente compatto? Beh, ora è possibile grazie al mini PC NiPoGi AK2 Plus, un gioiello di tecnologia alimentato dal processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione.

E la buona notizia è che puoi portarti a casa questa meraviglia a soli 199 euro grazie a un esclusivo coupon sconto disponibile su Amazon.

Mini PC in offerta con coupon: guarda che scheda tecnica

Quando si tratta di prestazioni, il NiPoGi AK2 Plus non delude. Il suo processore Intel Alder Lake-N100 di ultima generazione offre un aumento delle prestazioni del 25% rispetto ai suoi predecessori, consentendoti di affrontare con facilità compiti di ufficio leggeri, riproduzione di video 4K, istruzione online, progettazione e molto altro ancora. Le sue dimensioni compatte lo rendono una scelta ideale per chi cerca la potenza di un PC desktop senza occupare troppo spazio sulla scrivania.

Una delle caratteristiche chiave di questo mini PC è la sua memoria impressionante. Con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512GB, avrai spazio e potenza sufficienti per gestire qualsiasi attività. E se hai bisogno di ancora più spazio di archiviazione, puoi facilmente sostituire l’SSD con uno fino a 2TB o aggiungere un HDD/SSD da 2,5″ per espandere ulteriormente la capacità di archiviazione.

Se sei un appassionato di multimedia o hai bisogno di un setup con doppio schermo, il NiPoGi AK2 Plus è pronto a soddisfare le tue esigenze. Con due porte HDMI 2.0, puoi collegare due display 4K a 60 Hz e goderti un’esperienza visiva sorprendente. L’Intel UHD Graphics garantisce una riproduzione video fluida e di alta qualità.

Le opzioni di connettività di questo mini PC sono altrettanto impressionanti. Supporta Gigabit Ethernet, Wi-Fi dual-band 2.4G + 5.0G e Bluetooth 4.2, garantendo una connessione stabile e veloce. E grazie al sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, puoi goderti un’interfaccia moderna e performante fin dal primo utilizzo.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il NiPoGi AK2 Plus offre una varietà di connessioni, tra cui mouse, tastiere, altoparlanti e altro ancora. E con il raffreddamento della ventola integrato, puoi svolgere le tue attività senza preoccuparti di surriscaldamenti.

Inoltre, con il supporto VESA incluso, puoi facilmente montare questo mini PC dietro il tuo monitor e risparmiare spazio sulla scrivania. Che tu abbia bisogno di un potente strumento di lavoro o di un centro di intrattenimento, il NiPoGi AK2 Plus si adatta perfettamente a ogni tua esigenza.

Quindi, se sei alla ricerca di un mini PC potente e compatto, non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva su Amazon. Grazie al coupon sconto, puoi portarti a casa il NiPoGi AK2 Plus con Intel Alder Lake-N100, 16GB di RAM e SSD da 512GB a soli 199 euro. Non perdere l’opportunità di unire prestazioni eccezionali a un design compatto e elegante.

