Mini PC ultra-compatto con Windows 11 Pro ad un prezzo imperdibile su Amazon

Il Mini PC NiPoGi è in vendita su Amazon con un forte sconto, al prezzo di 229€ invece di 305€. Questo mini computer dalle dimensioni estremamente compatte è un’ottima soluzione per liberare la vostra scrivania da ingombri inutili, tant’è che può essere facilmente mimetizzato dietro al monitor. Sotto il profilo delle specifiche, sa decisamente il fatto suo ed è un’ottima soluzione per potenziare la tua postazione da home office.

Prima di andare oltre, ti segnaliamo subito che l’offerta è a tempo limitato. Avete poco meno di 4 ore dalla pubblicazione di questa notizia per approfittare del super sconto, quindi ti consigliamo di fare davvero in fretta. Non dimenticarti di spuntare la casella che si trova sotto al prezzo per ottenere uno sconto extra in fase di checkout.

È dotato di un potente processore Intel Jasper Lake N5105 di 11a generazione (fino a 2,90 GHz), che offre prestazioni superiori del 30% rispetto al Celeron J4125 di decima generazione. Il sistema operativo preinstallato è il nuovo Windows 11 Pro (64 bit), ma è possibile passare a Windows 10, Ubuntu o Linux. Il Mini PC NiPoGi ha una memoria RAM di 16 GB DDR4 e uno spazio di archiviazione di 512 GB SSD, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione aggiungendo un SSD/HDD SATA da 2,5″ o inserendo un disco rigido mobile nell’interfaccia USB 3.0/2.0. Il dispositivo supporta la risoluzione UHD 4K e la visualizzazione su tre schermi contemporaneamente, grazie alle due porte HDMI e una porta VGA. Inoltre, è dotato di connessione WiFi 5 e Bluetooth 4.2 per una connessione stabile e affidabile. Il pacchetto include il Mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente. Viene fornita anche un’assistenza di 1 anno e un supporto tecnico a vita per eventuali domande o problemi.

Insomma, c’è davvero tutto quello di cui avete bisogno per lavorare comodamente da casa. Non farti scappare l’offerta: per pochissime ore il Mini PC NiPoGi con Winodws 11 Pro è disponibile ad un prezzo fortemente scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.