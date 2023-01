Mini PC tuttofare con 16 GB di RAM ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-84€)

Tra le migliori opzioni per chi è alla ricerca di un mini PC fanless, da utilizzare come media center o anche per attività di ufficio, per lo studio e il lavoro da remoto, c’è un interessante modello firmata ACEMAGICIAN attualmente in offerta su Amazon. Il modello in questione viene proposto al prezzo di 245 euro invece di 329 euro (lo sconto è ottenibile semplicemente spuntando la casella per applicare il coupon promozionale proposto).

Il mini PC di ACEMAGICIAN presenta un processore Intel N5100 Quad-Core supportato da 16 GB di memoria RAM e da una memoria SSD da 512 GB. Le basi per un ottimo mini PC tuttofare, anche considerando la presenza di una licenza Windows 11 Pro, ci sono tutte. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata direttamente dal link qui di sotto.

Il mini PC di ACEMAGICIAN è il modello giusto: ottimo prezzo e specifiche davvero interessanti

La scheda tecnica del mini PC in offerta ora su Amazon è molto interessante. Il processore Intel Celeron N5100 è in grado di gestire al meglio tutte le attività quotidiana, risultando sufficiente reattivo per tutte le possibili applicazioni. Si tratta di un processore fanless che, quindi, permette di azzerare i rumori legati al funzionamento.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad una dotazione completa di porte con una USB-C, due USB 3.0, una HDMI e una VGA oltre ad una porta Ethernet. C’è anche il supporto Wi-Fi oltre che Bluetooth.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il mini PC di ACEMAGICIAN al prezzo scontato di 245 euro invece di 329 euro. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.