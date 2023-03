Mini PC strepitoso: costa poco, te lo porti a spasso e GIOCHI (-110€)

Goditi un computer anche in salotto su maxi schermo grazie a questo potentissimo Mini PC con Windows 11 Pro di NiPoGi, perfetto sia per giocare che per navigare su internet tutte le volte che vuoi.

Corri su Amazon dove lo puoi trovare con una strepitosa doppia offerta: in totale risparmi più di cento euro quindi è un’occasione da non perdere. Uno sconto è già applicato, per avere l’altro apri la pagina e spunta il coupon. Prezzo finale di appena 226€.

Attivando un abbonamento Amazon Prime potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

NiPoGi ti permette di avere un mini computer perfetto per ogni utilizzo

Chi avrebbe mai pensato che fosse possibile tenere tra le mani un computer potente e che permette persino di giocare? Beh, è tutto vero e ne hai uno proprio davanti. Il Mini Pc con Windows 11 Pro di NiPoGi è un vero portento e potrebbe fare al caso tuo.

Potrai letteralmente portarlo in borsa ovunque vorrai grazie alle sue misure ridotte di al peso di soli 390 grammi. È così piccolo e compatto da non creare ingombro quindi se non ami averlo in bella vista, puoi persino agganciarlo dietro il monitor.

Viene fornito con Windows 11 Pro già attivo e con tecnologia Bluetooth 4.2 per collegare tutti i dispositivi che desideri.

Passando al lato tecnico ti informo che è dotato un strepitoso SSD da 512 GB. Il processore Intel Celeron N5105 di cui è provvisto, vanta velocità e potenza grazie ai suoi Quad Core.

Hai a disposizione anche:

4 porte USB,

2 HDMI,

1 attacco LAN

un’entrata jack per le cuffie.

Non lasciarti sfuggire su Amazon questa offerta e acquista oggi il tuo Mini Pc con Windows 11 Pro di NiPoGi allo straordinario prezzo di soli 226€ grazie a questa straordinaria doppia offerta.

Ricevilo a casa senza costi aggiuntivi e velocemente grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.