Mini PC Stick NiPoGi: tanta potenza portatile ad un prezzo ridicolo

Se stai cercando un modo versatile e portatile per migliorare la tua produttività e goderti l’intrattenimento multimediale ovunque tu vada, il Mini PC Stick NiPoGi è la scelta ideale. E la buona notizia è che ora puoi acquistarlo su Amazon con un super sconto del 29%. Scopriamo insieme le caratteristiche che rendono questo dispositivo un ottimo compagno di viaggio, al prezzo incredibile di soli 99,89 euro.

Mini PC Stick NiPoGi: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il NiPoGi Mini PC Stick è fornito con il sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato. La configurazione è semplice, basta seguire le istruzioni e il tuo mini computer sarà pronto all’uso. Con il processore Celeron N4000 fino a 2,6 GHz, potrai svolgere le tue attività quotidiane senza intoppi e con grande efficienza.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Mini PC Stick desktop è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. L’UHD Graphics 600 e l’uscita ad alta definizione HDMI 2.0 supportano la risoluzione UHD 4K, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. Con 2 porte USB 3.0, puoi facilmente collegare altri dispositivi al PC stick, rendendolo perfetto per il web browsing, la visione di film, gli acquisti online, e persino le attività lavorative.

La connettività non è mai stata così semplice. Il Mini PC Stick supporta il Wi-Fi dual band 2.4G / 5.0G e Bluetooth 4.2, consentendoti di connettere dispositivi come tastiere e mouse per una maggiore comodità. Con una risposta rapida alle istruzioni in corso, potrai svolgere le tue attività in modo fluido e senza interruzioni.

Con un peso di soli 150 g e dimensioni di 4,3 * 1,5 * 0,7 pollici, il Mini PC Stick NiPoGi può essere facilmente trasportato in tasca o in borsa. È l’accessorio perfetto per viaggi e viaggi di lavoro, rendendo il tuo spazio di lavoro mobile ovunque tu vada. Inoltre, il mini computer supporta funzioni avanzate come Wake on LAN, PXE e accensione automatica, risultando ideale per applicazioni di segnaletica digitale, cartelloni pubblicitari e Internet delle cose (IOT).

Il Mini PC Stick NiPoGi offre una gamma di opzioni di connettività, tra cui 2 porte USB 3.0 e 1 porta HDMI. Il pacchetto include anche l’alimentatore, il cavo di estensione HDMI e il manuale utente, tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare rapidamente.

In conclusione, il Mini PC Stick NiPoGi rappresenta una soluzione innovativa e altamente portatile per tutte le tue esigenze informatiche. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo su Amazon con il vantaggioso sconto del 29%. Affrettati e accaparratelo oggi stesso al prezzo ridicolo di soli 99,89 euro, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

