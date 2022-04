Mini PC spettacolare: sta in palmo di mano, ma ha 8GB di RAM (160€)

Questo mini PC è un portento. Uno stick compatto, leggero e sottile, che in realtà nasconde un computer assolutamente completo. A bordo c'è addirittura Windows 10 Pro ed è completa anche la suite di connessioni cablate e wireless.

Non mancano 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Lo colleghi all'ingresso HDMI del monitor e – quando finisci di usarlo – lo stacchi e porti via. Ha le dimensioni di un hard disk esterno compatto, ma in realtà in tasca metti il tuo computer.

Un prodotto geniale, che adesso è anche in sconto su Amazon. Spunta il coupon i pagina e portalo a casa a 160€ circa appena. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Il mini PC da avere: compatto e potente

Un prodotto unico nel suo genere, che fa del suo design compatto il principale punto di forza. Infatti, scompare dietro al monitor e basterà aggiungere mouse e tastiera per lavorare con Windows 10 Pro, praticamente ovunque.

Poter mettere il proprio computer in tasca, una macchina completa, è una caratteristica da non sottovalutare. A questo dispositivo manca niente, c'è tutto quello che serve. Dal processore Intel, supportato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, a una serie di connessioni cablate e wireless.

A disposizione ci sono due porte USB (una di tipo 3.0 e una di tipo 2.0), ma anche uno slot per espandere la memoria fino ad altri 128GB (tramite microSD). Non manca naturalmente il Bluetooth e il WiFi. Per finire, c'è l'uscita HDMI per consentire la connessione al monitor.

Insomma, un piccolo concentrato di tecnologia che sta in palmo di mano. Perfetto non solo come mini PC per lavorare, ma anche – perché no – per trasformare il televisore in un completissimo sistema di intrattenimento multimediale. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e porta a casa questo gioiellino a 160€ circa. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.