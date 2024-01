Mini PC con Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB a un PREZZACCIO

Tieniti pronto perché l’offerta che ti sto segnalando è davvero allettante e durerà pochissimo. Se fai presto puoi aggiudicarti un piccolo computer dalle prestazioni eccellenti a un prezzo super vantaggioso. Quindi vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello il Mini PC NiPoGi con AMD Ryzen 5 a soli 286,86 euro, invece che 369 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon visibile in pagina e inserisci il codice 65JFHD55 al momento del pagamento.

In questo modo puoi risparmi più di 82 euro sul totale e se preferisci hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con Ryzen 5 a prezzo sgretolato

Non ci sono dubbi a questa cifra è da prendere al volo. Avrai per le mani un super computer dalle dimensioni ridotte. Grazie al suo potente processore AMD Ryzen 5500U con 6 Core e 12 Thread offre prestazioni eccellenti. Troviamo poi ben 16 GB di RAM DDR4 che danno una bella spinta alla macchina.

Con l’SSD da 512 GB l’accensione è rapidissima e lo spazio di archiviazione niente male. La scheda grafica AMD Radeon è dotata di un ingresso HDMI e una DisplayPort che insieme alla USB Type-C ti consentono di avere 3 monitor collegati. Inoltre viene fornito con Windows 11.

Assolutamente la scelta migliore che puoi fare oggi. Quindi non aspettare che finisca tutto. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC NiPoGi con AMD Ryzen 5 a soli 286,86 euro, invece che 369 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 65JFHD55 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.