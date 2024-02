Mini PC a PREZZO BOMBA con SSD da 512GB e 16GB di RAM (solo 209€)

I Mini PC sono ormai una delle migliori soluzioni se non hai troppo spazio sulla scrivania o se vuoi avere una sorta di portatile più semplice da modificare. Per cui se sei anche tu alla ricerca di un buon compromesso vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo Mini PC a soli 209 euro, invece che 269 euro.

Oggi dunque puoi avvalerti di uno sconto del 22% che porta il prezzo, già non altissimo, a terra. Risparmi e avrai un piccolo computer che puoi tenere nel palmo della mano e che garantisce prestazioni eccezionali. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC spettacolare a un prezzo ancora più mini

Come ti dicevo una delle caratteristiche principali di un computer così piccolo è la possibilità di poterlo mettere in uno zainetto e quindi portartelo ovunque. In un secondo fai diventare qualsiasi schermo un computer.

Anche se è molto compatto non sacrifica le prestazioni. Monta infatti un processore Intel Alder Lake-N95 che arriva fino a 3,5 GHz con scheda grafica integrata Intel UHD. E a supporto troviamo ben 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. E poi, grazie alle 3 porte HDMI puoi collegare fino a 3 monitor contemporaneamente.

Un vero portento che adesso puoi avere a pochissimo. Però l’offerta non durerà in eterno, quindi sii rapido. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 209 euro, invece che 269 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.