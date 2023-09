Mini PC POTENTE con Intel, 16GB RAM e SSD 512GB a 199€ su Amazon

Per casa o ufficio: i Mini PC sono delle soluzioni sempre più diffuse sulle nostre scrivanie per via della loro capacità di coniugare potenza, design e spazio minimal. Oggi ti proponiamo un nuovo piccolo PC Desktop in offerta su Amazon a soli 199 euro invece di 279. E adesso ti parleremo delle sue caratteristiche tecniche.

Mini PC NiPoGi: la scheda tecnica

Il NiPoGi AK1 Plus è stato potenziato con la più recente CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che offre prestazioni superiori del 30% rispetto ai modelli precedenti. Questo Mini PC è progettato per offrire un’esperienza fluida, che sia per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video o il lavoro. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o blocchi durante le tue attività quotidiane.

Con una generosa memoria DDR4 da 16GB e un SSD da 512GB, avrai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per i tuoi file, programmi e contenuti multimediali. Inoltre, questo Mini PC supporta l’espansione dello storage mediante l’aggiunta di un SSD/HDD SATA da 2,5″, garantendo che avrai spazio sufficiente per tutto.

Il NiPoGi AK1 Plus è dotato di grafica Intel UHD integrata che ti offre un’esperienza di visualizzazione eccezionale. Supporta la riproduzione video in 4K UHD e consente il collegamento di due schermi contemporaneamente tramite le due porte HDMI. Questo significa che puoi migliorare notevolmente la tua produttività e gestire più attività simultaneamente senza problemi.

Con connettività WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2, il NiPoGi AK1 Plus offre un’esperienza di connessione senza problemi. La connessione wireless veloce e affidabile ti permette di navigare in rete, guardare video e scaricare file senza ritardi. Inoltre, puoi collegare tastiere e mouse wireless tramite Bluetooth 4.2 per una maggiore comodità.

Nella confezione troverai il Mini PC NiPoGi AK1 Plus, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.