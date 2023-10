Mini PC piccolo ma POTENTE in offerta a metà prezzo su Amazon

Il CHUWI Mini PC Larkbox X è una soluzione potente e compatta che unisce prestazioni elevate e portabilità senza compromessi. Attualmente in offerta su Amazon al prezzo scontato del 50%, a soli 189,50€ invece di 379,00€ grazie al coupon disponibile.

Al cuore di questo mini PC c’è il processore Intel Alder Lake-N N100, con una frequenza massima di 3,40 GHz. Questo garantisce velocità ed efficienza notevoli, ideali per gestire varie attività e applicazioni. Inoltre, il supporto alla tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.2 amplifica la connettività e la stabilità delle connessioni.

Le opzioni di interfaccia non mancano con ben 4 porte Type-C, 1 porta HDMI e una porta DP, permettendo il collegamento a tre display. La possibilità di lavorare su uno spazio esteso aumenta l’efficienza del lavoro, mentre la risoluzione 4K UHD offre un’esperienza visiva eccezionale.

La memoria LPDDR5 da fino a 12 GB e l’ampio disco rigido SSD SATA da 512 GB assicurano una gestione fluida e veloce delle attività.

Nonostante le sue potenti prestazioni, il CHUWI Mini PC Larkbox X è incredibilmente portatile, pesando soli 460 grammi e con dimensioni ridotte, adatte per un facile trasporto. Per coloro che cercano un equilibrio tra potenza, portabilità e risparmio di spazio, il CHUWI Mini PC Larkbox X si presenta come una scelta eccellente, soprattutto considerando l’attuale offerta del 50% su Amazon. Approfitta di questa promozione per accedere a un dispositivo che risponde a tutte le tue esigenze lavorative e di intrattenimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.