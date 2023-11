Mini PC NiPoGi: l'OCCASIONE del Black Friday (-22%)

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus è attualmente tra le migliori offerte del Black Friday su Amazon, offrendo un incredibile sconto del 22%. Dotato dell’ultimo processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, con una potenza fino a 3,4 GHz, questo mini PC rappresenta una soluzione ideale per un’esperienza informatica avanzata e efficiente. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 219,00 euro.

Mini PC NiPoGi: le scorte a disposizione sono davvero limitate

Le prestazioni del NiPoGi AK1 Plus sono notevolmente migliorate rispetto alla generazione precedente, con un aumento del 30% rispetto a Gemini Lake. Questo mini PC è perfetto per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro grazie alle sue prestazioni avanzate e al basso consumo energetico.

Una caratteristica distintiva di questo mini PC è il suo spazio di archiviazione generoso, con un SSD DDR4 M.2 NVMe da 16 GB e 1 TB. Questo garantisce un’ampia capacità di archiviazione per file di grandi dimensioni e migliora la velocità di esecuzione complessiva, rendendo il lavoro più efficiente. Inoltre, il supporto per l’espansione dello spazio di archiviazione mediante l’aggiunta di SSD/HDD SATA da 2,5″ offre ulteriori opzioni di personalizzazione.

Il NiPoGi AK1 Plus supporta la visualizzazione in 4K UHD attraverso l’interfaccia HDMI, garantendo un’esperienza visiva straordinaria. La possibilità di collegare due schermi contemporaneamente aumenta notevolmente l’efficienza del lavoro, fornendo una flessibilità e una produttività eccezionali.

Con connettività WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2, questo mini PC offre una connessione senza problemi per navigare in Internet, guardare film e scaricare file. La presenza di WiFi e Bluetooth rende possibile l’utilizzo di periferiche wireless come tastiere e mouse, trasformando il NiPoGi AK1 Plus in una potente workstation.

La confezione include il mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente. Non perdere l’opportunità di acquistare questo eccezionale mini PC NiPoGi AK1 Plus con uno sconto del 22% durante le offerte del Black Friday su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 219,00 euro, prima che sia troppo tardi.

