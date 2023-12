Mini PC NiPoGi AK1 Plus: SUPER sconto del 25% per fine anno

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 25% per chiudere l’anno in bellezza. Dotato dell’ultimo processore Intel Alder Lake-N95 fino a 3,4 GHz, questo dispositivo offre prestazioni potenziate del 30% rispetto al suo predecessore, il Gemini Lake. Con una CPU 4C/4T a basso consumo energetico (15 W), il mini PC assicura un’esperienza fluida per l’intrattenimento visivo, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 209,00 euro, anziché 279,99 euro.

Mini PC NiPoGi AK1 Plus: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La dotazione di memoria è altrettanto impressionante, con un SSD DDR4 da 16 GB e uno spazio di archiviazione di 512 GB. La velocità di esecuzione raggiunge i 3200 MHz, migliorando l’efficienza del lavoro e consentendo la gestione di file di grandi dimensioni. Inoltre, il mini PC supporta l’espansione dello storage attraverso SSD/HDD SATA da 2,5″, offrendo versatilità e adattabilità alle esigenze dell’utente.

Un punto forte del NiPoGi AK1 Plus è la capacità di supportare la visualizzazione 4K UHD e il doppio schermo. Con la grafica Intel UHD integrata, l’elaborazione delle immagini diventa più veloce, consentendo una riproduzione video impeccabile a risoluzione 4K UHD (4096×2160@60Hz). Le due porte HDMI consentono di collegare due schermi contemporaneamente, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro.

La connettività è affidabile con WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 4.2. Navigare sul web, guardare film e scaricare file diventa un’esperienza senza intoppi. Inoltre, la possibilità di collegare monitor tramite WiFi o Ethernet e utilizzare tastiere e mouse wireless tramite Bluetooth rende questo mini PC una potente workstation.

La confezione include il piccolo PC, cavo HDMI, supporto VESA, alimentatore e manuale utente. Con un anno di soddisfazione garantita e supporto tecnico a vita, NiPoGi AK1 Plus è un affare da non perdere al prezzo speciale di soli 209,00 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, questa offerta non durerà ancora a lungo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.