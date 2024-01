Mini PC NiPoGi AK1 Plus: sconto ESCLUSIVO su Amazon (-28%)

Se sei alla ricerca di un mini PC potente, compatto e versatile, il NiPoGi AK1 Plus è l’opzione perfetta per soddisfare le tue esigenze di computing. Attualmente in vendita su Amazon con uno sconto super del 28%, questo dispositivo offre prestazioni straordinarie grazie all’ultimo processore Intel Alder Lake-N95, al prezzo speciale di soli 209,00 euro, anziché 289,00 euro.

Mini PC NiPoGi AK1 Plus: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il cuore pulsante di questo mini PC è il processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che offre frequenze fino a 3,4 GHz, 4 core e 4 thread, il tutto con un basso consumo energetico di 15 W. Questo si traduce in un aumento delle prestazioni del 30% rispetto ai modelli precedenti, come il Gemini Lake. Sia che tu stia cercando di goderti l’intrattenimento visivo, lo streaming video, la navigazione web o il lavoro, il NiPoGi AK1 Plus ti garantirà un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Una delle caratteristiche distintive di questo mini PC è il suo ampio spazio di archiviazione. Dotato di un SSD DDR4 da 16 GB e 512 GB, il NiPoGi AK1 Plus offre una soluzione di storage veloce e affidabile per salvare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione. Inoltre, la possibilità di espansione dello storage tramite l’aggiunta di un SSD/HDD SATA da 2,5″ (non incluso) offre una flessibilità senza pari.

Per gli appassionati di grafica e video, il NiPoGi AK1 Plus supporta la risoluzione 4K UHD grazie alla sua grafica Intel UHD integrata. La capacità di supportare il doppio schermo tramite due porte HDMI ti consente di gestire diverse attività contemporaneamente, aumentando notevolmente l’efficienza del lavoro e offrendo un’esperienza visiva eccezionale.

La connettività è un altro punto di forza di questo mini PC. Con supporto per WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2, puoi navigare in Internet, guardare film e scaricare file senza alcun problema. Inoltre, le opzioni di connettività come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On rendono il NiPoGi AK1 Plus estremamente conveniente e adattabile alle tue esigenze.

La confezione include il Tiny PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente. Inoltre, NiPoGi offre una garanzia di soddisfazione di 1 anno e supporto tecnico a vita per garantire la tua tranquillità. Non perdere l’occasione di acquistare questo mini PC di alta qualità ad un prezzo scontato di soli 209,00 euro su Amazon. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.