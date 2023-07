Mini PC Intel NUC da gaming ad un ottimo prezzo su Amazon: con coupon risparmi 90€

Se sei alla ricerca di un Mini PC da gioco potente ma compatto, non lasciarti sfuggire l’offerta su Amazon dedicata al Mini PC Intel NUC 11 a soli 919€ grazie al coupon che ti garantisce un risparmio immediato di 90€. Con il suo design intelligente e le prestazioni potenti, l’Intel NUC 11, conosciuto anche come Phantom Canyon, è la scelta perfetta per i giocatori esigenti. Dimensioni ridotte ma potenza elevata, l’Intel NUC 11 presenta una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di GDDR6, affiancata dalla potente Grafica Intel Iris Xe integrata.

Come per tutti i prodotti con un prezzo importante, ti ricordiamo che, se lo desideri, sei libero di dividere l’importo del Mini PC Intel NUC 11 in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Con un processore Intel Core i7 di 11ª generazione, puoi aspettarti di vivere un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, con prestazioni di alto livello a frame rate completi. Il preinstallato Windows 11 Pro aggiunge una marcia in più all’efficienza e alle funzionalità di questo piccolo ma formidabile PC. Le prestazioni non sono l’unico punto forte di questo Mini Gaming PC, ma anche l’archiviazione ad alta velocità è garantita. Con 32GB di RAM DDR4-3200MHz dual-channel (espandibile fino a 64GB) e un SSD dual-channel PCIe 3.0 da 1TB, avrai ampio spazio per i tuoi giochi e file multimediali, assicurandoti di avere sempre tutto a portata di mano, oltre che prestazioni fluide anche quando stai riproducendo diverse applicazioni impegnative contemporaneamente.

L’Intel NUC 11 si distingue anche per la possibilità di lavorare su più schermi. Grazie alle porte HDMI, Mini DisplayPort e Thunderbolt4, è possibile collegare fino a 4 monitor 4K o un display singolo fino a 8K. Questa funzionalità permette di aumentare notevolmente l’efficienza nel lavoro e nella creazione, riducendo i tempi di attesa e rendendo possibile svolgere più compiti contemporaneamente. Inoltre, il design intelligente dell’Intel NUC 11, con presa d’aria a doppia ventola e cinque heat-pipe, assicura un raffreddamento efficiente e riduce al minimo il rischio di surriscaldamenti, garantendo un funzionamento ottimale anche durante le sessioni di gioco più intense. Insomma, se cerchi un Mini PC da gioco potente, compatto e conveniente, l’Intel NUC 11 in offerta su Amazon è la scelta giusta per te.

