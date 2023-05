Mini PC Intel NUC 11 in offerta su Amazon: dimensioni minime, potenza massima

Il Mini PC Intel NUC 11 è un potente mini computer in offerta su Amazon a 594€, invece di 749,99€, con uno sconto del 21%. Dispone di un processore Intel Core i5-1135G7 di 11a generazione e del sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, con una frequenza turbo massima che può arrivare a 4,2 GHz, 4 core e 8 thread, supportati da 8M Smart Cache.

Il piccolo mini PC è dotato di una grafica Intel Iris Xe, che offre una risoluzione 4K UHD e supporta una risoluzione UHD fino a 8K, garantendo una grafica straordinaria per la navigazione web UHD, la riproduzione video, la TV, l’home cinema e i giochi con la vostra famiglia. Inoltre, il Mini PC Intel NUC 11 offre enormi possibilità di personalizzazione. Lo ricevi equipaggiato con 16GB di RAM DDR4, quanto basta per farlo andare una scheggia; non ti bastano? È possibile portare la memoria fino a 64GB (32+32GB). Viene fornito con un SSD M.2 SATA da 512GB, ma è possibile installare un secondo SSD o HDD per portare lo spazio di archiviazione fino a 2TB. Insomma, davvero niente male.

Nonostante le sue dimensioni compatte (4,6 x 4,4 x 1,8 pollici), il Mini PC Intel NUC 11 dispone di molte porte, tra cui 1 porta HDMI 2.0, 1 porta Mini DisplayPort, 2 porte Thunderbolt, 3 porte USB 3.2, 1 lettore di schede SD, 1 porta LAN 1000Mbs e 1 jack audio da 3,5 mm. Inoltre, offre – senza bisogno di antenne o schede di rete aggiuntive – la connessione wireless Wi-Fi 6 Dual Band 2.4 e 5 GHz, oltre che Bluetooth 5.2.

Il Mini PC Intel NUC 11 è una soluzione di alta qualità e potenza in offerta su Amazon a un prezzo scontato del 21%. Grazie alle sue dimensioni compatte e alle molte porte, è ideale per coloro che cercano un computer potente ma facile da trasportare e con un’esperienza utente fluida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.