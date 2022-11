Mini PC con Intel i7, 16GB di RAM e SSD da 512GB a prezzo ASSURDO

Tra le folli offerte di questo Black Friday oggi puoi trovare questo potentissimo mini PC a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC NiPoGi a soli 509,99 euro, invece che 599,99 euro.

Con questo sconto potrai risparmiare ben 90 euro e portarti a casa un dispositivo eccezionale. Se non hai molto spazio sulla tua scrivania o se vuoi avere un computer da posizionare vicino alla tua TV, sicuramente questa è l’offerta giusta per te. Monta il potente processore Intel i7 con a supporto 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Mini PC con Intel i7: un piccolo mostro a un prezzo sbalorditivo

Questo Mini PC rappresenta probabilmente in questo momento l’offerta migliore che potrai trovare. Infatti siamo di fronte a un dispositivo eccellente. Super compatto ma con ottime prestazioni, garantite dal processore Intel i7 10810U con una frequenza turbo da 4,9 Ghz. A spingere sull’acceleratore ci sono i 16GB di RAM di cui è dotato. Inoltre l’SSD da 512GB garantisce un ottimo spazio di archiviazione e una velocità eccezionale.

Possiede una scheda grafica Intel UHD con due porte HDMI e una VGA che ti garantiscono piena compatibilità per collegare praticamente tutti i monitor che desideri. È poi dotato di 4 porte USB 3.0, una porta LAN e un ingresso audio. Ha un design che gli permette di dissipare il calore in modo ottimale. Infine supporta la tecnologia WiFi e Bluetooth 4.2.

Questa è assolutamente un’offerta da non perdere. Dovrai però essere molto veloce perché ci sono già tante richieste. Quindi, senza ulteriori indugi, vai su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi a soli 509,99 euro, invece che 599,99 euro.

