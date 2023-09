Mini PC Intel con RAM 12GB, SSD 256GB e Windows 11 Pro: prezzo SHOCK (159€)

Se stai cercando un mini PC che ti offra prestazioni elevate senza occupare troppo spazio, questo di ACEMAGICIAN è la scelta perfetta per te. E ora puoi portarlo a casa a soli 159€ su Amazon grazie a un’offerta speciale: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Arriva con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo computer è dotato del processore Intel Celeron Jasper Lake N5105 di 11a generazione, una vera potenza in un corpo compatto. Con 4 core e 4 thread e una litografia a 10nm, è in grado di gestire facilmente le tue attività quotidiane. Preinstallato con il sistema operativo Windows 11 Pro, offre una fluidità e una reattività superiori rispetto ai suoi predecessori.

La memoria non è mai abbastanza quando si lavora con un computer. Il PC è dotato di 12GB di memoria DDR4, il che significa che puoi eseguire più applicazioni contemporaneamente senza problemi. Inoltre, con un’unità SSD da 256GB, hai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file più importanti. E se temi di esaurire lo spazio, c’è uno slot per un disco rigido da 2,5 pollici opzionale che può ampliare la capacità di archiviazione fino a 2TB.

È dotato di una potente ventola di raffreddamento che assicura una dissipazione del calore rapida ed efficiente, mantenendo il sistema fresco anche durante le attività più intense. Con la staffa VESA inclusa nella confezione, puoi posizionare l’unità dietro al tuo monitor per creare un ambiente di lavoro più ordinato e ottimizzare lo spazio sulla scrivania.

Se sei un appassionato di home theatre, questo mini PC è la scelta ideale. Con Intel Graphics 800 e supporto per video 4K UHD, potrai goderti film e contenuti multimediali con una qualità eccezionale. Puoi anche gestire un triplo display, migliorando l’efficienza nel lavoro, nell’intrattenimento e nella creatività.

Il Mini PC ACEMAGICIAN è equipaggiato con WiFi dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 4.2 e una porta di rete a 1000 Mbps. Questo assicura una connettività di alta qualità, riducendo il buffering e migliorando le prestazioni della rete wireless. Puoi utilizzarlo con server, sistemi di videosorveglianza, monitor, proiettori, TV e molto altro.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di aggiornare il tuo ambiente di lavoro o di intrattenimento con il Mini PC ACEMAGICIAN. Con prestazioni eccezionali, spazio di archiviazione generoso e una connettività avanzata, è la soluzione perfetta per le tue esigenze informatiche. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e portalo a casa a soli 159€: spunta ora il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Arriva con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità residua è limitatissima.

