Mini PC in super offerta: AMD Ryzen 7 e 32GB di RAM a soli 429€

Il Mini PC Acemagician AM06 Pro è una potente soluzione desktop che offre prestazioni elevate e versatilità in un formato compatto. Attualmente in offerta su Amazon a soli 429€ grazie a un coupon sconto da 270€, questo mini PC è alimentato da un processore AMD Ryzen 7 5700U con architettura ZEN2+ che offre 8 core e 16 thread, con una frequenza turbo fino a 4,3 GHz.

Il mini PC AM06 Pro è dotato di una memoria DDR4 ad alta frequenza da 32 GB (2 x 16 GB), che offre una risposta più rapida ed efficiente. Il design della memoria a doppio canale supporta l’aggiornamento fino a 64 GB (2 x 32 GB), garantendo prestazioni elevate anche durante attività ad alta intensità di frequenza. Con uno SSD NVMe integrato da 1 TB, questo mini PC offre una capacità di archiviazione di massa, supportando espansioni fino a non meno di 2 TB di SSD/HDD per gestire facilmente file di grandi dimensioni e materiali multimediali.

Per quanto riguarda il raffreddamento, il mini PC AM06 Pro offre una soluzione efficiente con ventole intelligenti e tubi in rame di raffreddamento per una dissipazione del calore ottimale. La tecnologia AMD SenseMI monitora costantemente lo stato operativo del processore e lo regola di conseguenza per garantire prestazioni ottimali in base alle esigenze attuali.

In termini di connettività, questo mini PC è equipaggiato con WiFi 6, Bluetooth 5.2 e rete Ethernet a 1000 Mbps per una connessione stabile e veloce. Può essere facilmente collegato a una vasta gamma di dispositivi, tra cui mouse, tastiera, cuffie, monitor, proiettori, TV e altro ancora, garantendo una connettività senza ritardi e una migliore esperienza d’uso complessiva.

Approfitta di questa offerta speciale e porta a casa il potente mini PC Acemagician AM06 Pro per soddisfare le tue esigenze informatiche quotidiane con prestazioni eccezionali.

