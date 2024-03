Mini PC in super offerta a soli 155€ su Amazon: veloce e piccolissimo

Il Mini PC T9 Plus emerge come una soluzione potente ed efficiente per chi cerca un dispositivo compatto senza sacrificare le prestazioni. Con un prezzo speciale di soli 155€, questo mini PC combina le più recenti innovazioni tecnologiche con un design pratico e versatile, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni.



Equipaggiato con l’ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, il T9 Plus garantisce un significativo incremento delle prestazioni, migliorate del 30% rispetto ai predecessori precedenti di questa linea, offrendo una frequenza massima di 3,4 GHz.

La dotazione di 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD M.2 2242 da 512GB assicura fluidità nell’esecuzione di giochi casuali, applicazioni e multitasking, eliminando ritardi e arresti anomali del sistema. Questa combinazione di memoria e archiviazione offre tempi di avvio rapidi e una gestione dei dati ottimizzata, rendendo il T9 Plus ideale per l’istruzione online, conferenze e streaming video.

Dal punto di vista grafico, il supporto alla riproduzione video 4K attraverso la grafica Intel UHD e la possibilità di collegare fino a tre monitor tramite triple porte HDMI 2.0, amplifica le potenzialità lavorative e di intrattenimento del dispositivo.

La tecnologia Wi-Fi 6 Dual Band e il Bluetooth 4.2 garantiscono connessioni wireless ad alta velocità e affidabili, mentre il sistema di raffreddamento efficiente mantiene il dispositivo fresco, preservando le prestazioni nel tempo.

Con un design estremamente compatto e leggero, il T9 Plus si rivela una soluzione ideale per chi necessita di potenza e portabilità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo eccezionale!