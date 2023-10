Mini PC in super offerta a 149€: Windows 11, 8GB di RAM e potente ma silenzioso

Se stai cercando un mini PC potente e compatto, allora il Beelink Mini S12 potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Con un processore Alder Lake-N95 e una serie di funzionalità avanzate, questo mini computer è ora disponibile a un prezzo sorprendentemente basso di soli 149€, grazie a uno sconto di 40€ applicabile tramite coupon.

Il cuore di questo mini PC è il processore Alder Lake-N95, che offre 4 core e 4 thread, 6MB di cache e una frequenza massima di 3,4GHz. Questo processore è supportato da una potente grafica UHD 16EUs con una frequenza dinamica massima di 1200MHz. Questo si traduce in prestazioni eccezionali, superando i suoi predecessori come il N5095 e il N5105. Anche se si tratta di un mini PC a bassa potenza, la sua velocità di esecuzione superiore garantisce un’esperienza stabile e affidabile in qualsiasi applicazione o attività.

Il Beelink Mini S12 è dotato di 8GB di memoria DDR4 a 3200MHz e un veloce SSD M.2 PCIe da 256GB. Inoltre, offre la flessibilità di espandere la memoria RAM fino a 16GB grazie a uno slot DDR4 a canale singolo e la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione con un’unità HDD SATA da 2,5 pollici fino a 2TB (HDD non incluso). Questo significa che puoi personalizzare lo spazio di archiviazione in base alle tue esigenze specifiche.

Questo mini PC è dotato di un sistema di raffreddamento efficiente e silenzioso, assicurando che rimanga silenzioso durante l’uso e che la dissipazione del calore avvenga in modo rapido ed efficiente. È anche ecologico grazie al basso consumo energetico. Inoltre, il pacchetto include una staffa di montaggio che consente di fissare facilmente il mini PC sul retro di un monitor, risparmiando notevolmente spazio sulla scrivania.

Il Beelink Mini S12 Mini PC offre prestazioni eccezionali a un prezzo eccezionale. Grazie al suo potente processore, capacità di archiviazione espandibile e funzionalità di connettività avanzate, è la soluzione ideale per chi cerca un mini PC affidabile e versatile. Con uno sconto di 40€, lo paghi solamente 149€: un prezzo semplicemente imbattibile per un PC con queste caratteristiche. Non perdere questa opportunità di risparmio e ottieni il tuo Beelink Mini S12 oggi stesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.