Mini PC in offerta su Amazon: AMD Ryzen 7, 16GB RAM e Windows 11 a 349€

Il Beelink SER5 Plus Mini PC è attualmente in offerta su Amazon al prezzo scontato di 349€, con un risparmio immediato di 100€. Questo potente mini PC è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 5800H, che offre una velocità di esecuzione più rapida grazie ai suoi 8 core e 16 thread, con una cache da 16 MB e una frequenza turbo massima di 4,4 GHz. Il sistema 11 PRO preinstallato permette di gestire agevolmente anche le attività di elaborazione più pesanti, offrendo prestazioni eccellenti in diverse situazioni, come giochi leggeri, editing di immagini, applicazioni per ufficio, media center e funzioni da mini server.

Questo potente Mini PC è dotato di 16 GB di RAM DDR4 (2×8 GB), espandibili fino a un massimo di 64 GB utilizzando i due slot disponibili. Inoltre, offre un ampio spazio di archiviazione grazie a un SSD NVMe da 500 GB (con possibilità di aggiornamento fino a 2 TB) e la possibilità di aggiungere un disco rigido SATA da 2,5″ da 7 mm (con capacità massima di 2 TB) per ulteriori esigenze di archiviazione. La capacità di supportare tre display indipendenti contemporaneamente (tramite le porte DP, HDMI e Type-C) rende questo mini PC estremamente versatile per il multitasking e l’efficienza a lavoro.

È un’opzione ideale per coloro che hanno bisogno di utilizzare il PC per lavoro, studio e intrattenimento. La potente grafica Radeon integrata con 8 core e frequenza di 2000 MHz consente la visualizzazione di contenuti in 4K a 60 Hz attraverso due porte HDMI, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità per la visione di film o il gioco. Il Beelink SER5 Plus offre anche diverse opzioni di connettività, tra cui Gigabit Ethernet LAN 1000M, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, che garantiscono una navigazione fluida e una rapida risposta durante l’editing di contenuti multimediali e i processi di lavoro.

La presenza di due ventole di grandi dimensioni e un dissipatore di calore efficiente assicurano una dissipazione del calore ottimale e una stabilità del sistema durante l’utilizzo intensivo. Inoltre, il mini PC supporta funzioni come Wake On LAN, PXE e Auto Power On, che aggiungono praticità e funzionalità all’esperienza d’uso. In conclusione, il Beelink SER5 Plus Mini PC offre prestazioni elevate, una vasta capacità di espansione della memoria e opzioni di connettività avanzate, rendendolo un’ottima scelta per coloro che cercano un mini PC potente e versatile. Con l’offerta speciale su Amazon, è un’opportunità da cogliere per gli amanti del PC alla ricerca di una soluzione di elaborazione compatta e performante. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo formidabile!

