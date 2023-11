Mini PC in offerta a soli 189€: Windows 11, 16GB di RAM e Intel N95

Il Mini PC NiPoGi GK3 Plus è un’affare imperdibile al prezzo scontato di 189,00€ invece di 199,00€. Dotato dell’ultimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione con frequenza fino a 3,4 GHz, questo mini computer offre prestazioni superiori del 30% rispetto alle generazioni precedenti, rendendolo ideale per attività domestiche, lavorative e multimediali.

Con una generosa configurazione di 16GB di RAM DDR4 e un veloce SSD da 512GB M.2, il NiPoGi GK3 Plus garantisce una rapida esecuzione delle attività e offre la flessibilità di espandere lo spazio di archiviazione con un SSD SATA da 2,5″ o un HDD. Supporta funzionalità avanzate come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On per ottimizzare l’efficienza.

Questo mini PC è progettato per offrire una straordinaria esperienza visiva con supporto per la risoluzione 4K UHD e la possibilità di collegare fino a tre schermi contemporaneamente tramite le due porte HDMI e la porta VGA. Questa caratteristica permette un notevole aumento dell’efficienza lavorativa, consentendo di gestire più attività simultaneamente.

La connettività wireless è garantita da WiFi 5 e Bluetooth 4.2, assicurando una connessione stabile per navigare, guardare film e scaricare file senza intoppi. Inoltre, il mini PC viene fornito con un supporto VESA, consentendo di montarlo facilmente dietro un monitor.

Con una garanzia di soddisfazione di 1 anno e assistenza tecnica a vita, l’acquisto del NiPoGi GK3 Plus rappresenta un investimento affidabile e potente. Approfitta di questa offerta e ottieni un mini PC performante a un prezzo davvero conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.