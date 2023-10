Mini PC in offerta a soli 189€: piccolo ma VELOCE e POTENTE

Il Beelink MINI S12 Pro è un mini PC che unisce potenza e versatilità in un design compatto. Con il processore Alder Lake-N N100, 16GB di RAM e un SSD M.2 PCIe 2280 da 500GB, offre prestazioni elevate e una grande capacità di archiviazione in un formato compatto e pratico.

Normalmente proposto a circa 300€, oggi questo Mini PC può essere tuo a soli 189€ – ti basterà riscattare il coupon da 80€ per averlo ad un prezzo davvero speciale!

La potenza di elaborazione di questo mini PC è affidata al processore Alder Lake-N N100, con 4 core e 4 thread che consentono velocità fino a 3,4 GHz. Questo processore offre prestazioni stabili e affidabili, ideali per l’uso quotidiano, dall’elaborazione di documenti all’esecuzione di applicazioni più esigenti.

La presenza di 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 PCIe 2280 da 500GB assicura un’avvio rapido del sistema operativo e l’esecuzione fluida delle applicazioni. Inoltre, è possibile estendere la memoria aggiungendo un HDD SATA da 2,5 pollici fino a 2TB, offrendo una soluzione di archiviazione espandibile.

La connettività è un altro punto di forza di questo mini PC, con supporto per WiFi 6, Bluetooth 5.2 e una porta LAN da 1000 Mbps. Questo garantisce una connessione veloce e affidabile per le attività quotidiane, dal browsing web al download di file e allo streaming multimediale.

Il Beelink MINI S12 Pro è un mini PC potente e compatto che offre prestazioni elevate in un formato ridotto. Non farti assolutamente scappare questa opportunità di acquistarlo ad un prezzo imbattibile! Ricordati di spuntare la casella sotto al prezzo del prodotto per ottenere lo sconto di 80€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.