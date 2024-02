Mini PC in offerta a soli 160€ su Amazon: Windows 11, 16GB di RAM e CPU Intel

Il Mini PC Teclast N20 è ora disponibile in offerta su Amazon a soli 160€ grazie a una doppia promozione: uno sconto del 6% e un coupon aggiuntivo da 47€. Esatto, oggi puoi portarti a casa un affidabile Mini PC con Windows 11 Pro ad un prezzo ridicolmente basso, ma attenzione: ti suggeriamo di fare molto in fretta perché c’è il rischio che questa offerta termini da un momento all’altro.

Questo mini PC è stato aggiornato per essere più sottile e leggero, con dimensioni di soli 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e un peso di 412 g, rendendolo estremamente portatile e adatto per l’uso in viaggio o in ufficio. È possibile montarlo facilmente dietro un monitor grazie al supporto VESA incluso, riducendo in questo modo gli ingombri sulla scrivania ai minimi.

Alimentato dal processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione, questo mini PC offre alte prestazioni con un basso consumo energetico. La presenza di un’unità SSD PCIe 3.0 NVMe da 512 GB garantisce un avvio rapido dei programmi e una maggiore capacità di archiviazione.

Il Teclast N20 supporta la risoluzione UHD 4K e consente di collegare fino a tre display tramite due porte HDMI e una porta Type-C. Le interfacce multiple includono anche quattro porte USB 3.2, una porta Ethernet RJ45 e una porta cuffie da 3,5 mm. Supporta inoltre la connettività Wi-Fi ac dual-band e Bluetooth 5.0.

Con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD PCIe M.2, questo mini PC offre prestazioni elevate per l’home office, la navigazione web in 4K e l’intrattenimento multimediale. Ottimo anche il sistema di raffreddamento, efficiente con una ventola silenziosa e che assicura una dissipazione del calore ottimale e una lunga durata del prodotto.

Il produttore offre una garanzia di 2 anni su ogni mini PC N20 e un servizio clienti dedicato per risolvere eventuali problemi. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e acquistare il Teclast N20 ad un prezzo semplicemente imbattibile.

