Mini PC: ecco l'offerta che devi prendere al volo (coupon sconto)

Se sei alla ricerca di un mini PC dalle alte prestazioni, l’ultimo NiPoGi PC Windows 11 potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Con un coupon sconto di 100 euro su Amazon, questo mini PC oggi lo puoi acquistare ad un prezzo ridicolo di soli 389,99 euro. Fidati se ti diciamo che non puoi trovare mini PC più potente a questo prezzo.

Mini PC: approfitta subito di questo affare prima che le scorte si esauriscano

Questo mini PC con CPU AMD Ryzen 7 3750H (2,3-4 GHz, 4 MB di cache) e grafica Radeon RX Vega 10 è dotato di diverse funzionalità e scenari d’uso come Game, Office, Media Center, Mini Server, Istruzione e Segnaletica. Uno dei suoi punti di forza è la sua maggiore capacità di archiviazione, con una RAM DDR4 installata da 16 GB (2 slot SODIMM, aggiornabile a 32 GB di RAM) e un SSD SATA da 512 GB, questo mini PC è leggero e il partner portatile ideale per giochi, attività quotidiane, e-mail e navigazione.

Inoltre, il Mini Gaming PC ha una scheda grafica Radeon RX Vega 10 integrata (frequenza grafica 1400 MHz), due display 4K a 60 Hz tramite HDMI e DisplayPort, che ti consentono di multitasking senza sforzo. Questo significa che puoi riprodurre video in streaming 4K, modificare contenuti multimediali, lavorare da casa o fare i compiti, tutto senza problemi di prestazioni grafiche, audio o video.

Il mini PC desktop Windows 11 Pro è dotato anche di una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet che supporta velocità di trasferimento file Gigabit, e della più recente connettività wireless Wi-Fi 802.11ac dual-band da 2,4 e 5 GHz che offre velocità fino a 1300 Mbps su 5 GHz, garantendoti un’esperienza Internet 2 volte più veloce per la navigazione, lo streaming e il gioco.

Questo incredibile mini PC da gaming è facile da configurare, con supporto tecnico a vita, 1 anno di garanzia senza problemi e un servizio clienti 24 ore su 24. Questo mini PC AMD supporta Auto Power On, PXT Boot, WOL, RTC Boot, ecc., per offrirti una gamma completa di funzioni.

In conclusione, se stai cercando un mini PC dalle alte prestazioni, il NiPoGi ultimo PC Windows 11 è la scelta definitiva. Grazie al coupon sconto di 100 euro su Amazon, non esiste dispositivo che possa competere con lui a questo prezzo. Non esitare a comprare questo incredibile mini PC e preparati a sperimentare prestazioni incredibili per il tuo lavoro e per il tuo svago ad un prezzo di soli 389,99 euro, prima che gli ultimi pezzi si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.