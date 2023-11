Mini PC con doppio display a 89€: OFFERTA FOLLE di Amazon

Vuoi acquistare un computer piccolo e spendere il meno possibile? Allora sarai felice di conoscere questa promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Mini PC a soli 89,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, adesso, e ancora per poco tempo, puoi beneficiare di un ribasso pazzesco che ti fa risparmiare ben 60 euro sul totale. Un’occasione d’oro da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Con questo piccolo computer puoi gestire il tuo lavoro ovunque o guardare i tuoi contenuti video preferiti e navigare su internet su qualsiasi schermo.

Mini PC utilissimo a prezzo da non credere

Siamo ovviamente di fronte a un Mini PC molto economico, non certo adatto per il gaming, che però non ti deluderà affatto per tutto il resto. Potrai lavorare tranquillamente con programmi come Word ed Excel, guardare video in streaming o fare videoconferenze. In un secondo trasformi qualsiasi monitor in un computer.

Ha un processore Intel Celeron N3350 con 6 GB di RAM e un SSD da 64 GB che potrai anche espandere. È dotato di una scheda di rete per le connessioni WiFi e Bluetooth. Inoltre supporta fino a due monitor contemporaneamente grazie a un ingresso HDMI e uno VGA.

Affrettati quindi perché un’occasione così è rara e durerà pochissimo. Dunque vai adesso su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 89,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.