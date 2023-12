Mini PC della Teclast in offerta a soli 179€: Intel Lake, 16GB di RAM e SSD da 512GB

Il Teclast Mini PC N20Pro rappresenta una soluzione compatta e potente per le esigenze di computing quotidiane, offrendo un mix di prestazioni avanzate e dimensioni ridotte. Al cuore di questo mini PC c’è il processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, in grado di raggiungere frequenze fino a 3,4 GHz.

Questo processore offre un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti, rendendo il mini PC ideale per una varietà di compiti, tra cui home office, navigazione web 4K, giochi desktop, fotoritocco e riproduzione di video multimediali.

Oggi questo straordinario mini PC può essere tuo ad un prezzo eccezionale: su Amazon lo paghi solamente 179€, grazie ad un generoso coupon sconto da ben 100€. Per riscattarlo ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

La configurazione di memoria offre tutto ciò di cui hai bisogno, con 16GB di RAM e un SSD M.2 NVMe da 512GB. La possibilità di espandere e aggiornare l’SSD e la memoria fornisce un ampio spazio di archiviazione e la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze crescenti di archiviazione dei file.

Nonostante le sue prestazioni potenti, il TECLAST N20Pro mantiene un profilo fisico incredibilmente compatto, con dimensioni di soli 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e un peso di 410 g. Questo lo rende adatto per inserirsi facilmente in spazi di lavoro affollati e lo rende il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Il supporto VESA consente anche di appendere il mini PC dietro un monitor, ottimizzando ulteriormente lo spazio sulla scrivania.

La capacità di supportare la risoluzione 4K UHD e la presenza di diverse porte, tra cui due HDMI, due USB 2.0, due USB 3.0, un’uscita per cuffie da 3,5 mm, una porta full Type C e una porta Ethernet RJ45, lo rendono estremamente versatile per la connettività. È possibile collegare fino a tre display 4K simultaneamente, offrendo un’esperienza visiva ricca.

Il sistema di raffreddamento del TECLAST N20Pro è altrettanto notevole, con una ventola silenziosa da 15W TDP e un case monoblocco in lega di alluminio. Questo assicura un raffreddamento efficiente, contribuendo a mantenere le temperature ottimali e garantendo la longevità del prodotto, il tutto in un ambiente di lavoro silenzioso.

Il TECLAST N20Pro rappresenta un'affare interessante per coloro che cercano un mini PC dalle prestazioni elevate e dalla versatilità senza compromessi.

