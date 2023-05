Mini-PC da gaming in offerta: 32GB di RAM, Ryzen 5 e AMD Radeon a meno di 500€

Il mini PC AMR5 di ACEMAGICIAN è un prodotto dalle prestazioni elevate con un design elegante e funzionalità avanzate. Dotato di un potente processore AMD Ryzen 5 5600U, con 6 core e 12 thread, che può raggiungere una frequenza fino a 4,2 GHz, trasforma la tua scrivania in una potente postazione di lavoro aggiungendo soltanto una tastiera e un mouse.

È equipaggiato con Windows 11 Pro e offre una vasta gamma di utilizzi, tra cui editing video e foto, compiti d’ufficio, applicazioni Adobe, riproduzione di video 4K, gaming e lavori di virtualizzazione.

Il mini PC AMR5 dispone di 32 GB di RAM DDR4-2666 (16 GB x 2) in modalità dual-channel per un’elaborazione più veloce dei comandi, con possibilità di espansione fino a 64 GB grazie a due slot di memoria accessibili. È inoltre dotato di un SSD M.2 da 512 GB (2280), che garantisce una grande capacità di archiviazione per conservare numerosi giochi e file. Grazie alla scheda grafica AMD Radeon RX Vega 7 da 1500 MHz, il mini PC AMR5 supporta l’output su tre display con risoluzione 4K/60Hz tramite porte DP/HDMI/Type-C, consentendoti di lavorare in multitasking e goderti un’esperienza visiva di alta qualità. Puoi navigare in internet, utilizzare Microsoft Office, applicazioni Adobe, guardare video 4K e giocare senza problemi.

Normalmente questa potente macchina da gioco viene proposta a circa 600€, ma oggi può essere tua ad un prezzo vantaggioso. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, pagherai l’AMR5 appena 499€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.