Mini PC con Windows 11 Pro potente e compatto in super offerta: oggi a 170€

Il mini PC Bkouen AK7 con Windows 11 Pro è un dispositivo ultrasottile e leggero, con dimensioni di appena 12.3cmx12.3cmx2.28cm e un peso di soli 280g. Oggi questo straordinario Mini PC potente e compatto può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante: lo pagherai solamente 170€.

Grazie al potente processore Intel Celeron N5105 di 11a generazione, offre un’esperienza altamente reattiva, con prestazioni superiori del 30% rispetto a modelli simili. Potrai godere di un utilizzo senza ritardi o arresti anomali del sistema, mentre svolgi le tue attività quotidiane come navigazione web, visione di video e lavoro d’ufficio. Questo mini PC è dotato di un’ampia capacità di archiviazione, grazie ai 8 GB di RAM e all’SSD da 256 GB integrato. Inoltre, è possibile collegare un SSD SATA esterno tramite la porta USB. Questo permette di utilizzare contemporaneamente diversi software per ufficio e supporta l’elaborazione di testi e fogli di calcolo.

Non farti ingannare dal design ultra-compatto. La ventola silenziosa ad alta efficienza garantisce un raffreddamento ottimale, aumentando le prestazioni complessive del sistema per utilizzi aziendali, d’ufficio e quotidiani. Grazie alla grafica Intel Ultra HD, con frequenza di base di 450 MHz per la grafica condivisa, potrai gestire video in risoluzione 4K per le tue attività quotidiane, come la modifica di documenti e la visione di video. Le due porte HDMI del mini PC consentono di collegare due monitor contemporaneamente, offrendo un’esperienza visiva eccezionale e incrementando la produttività. Mentre la connettività WiFi 5 dual-band e il supporto Bluetooth 4.2 ti permettono di connettere tastiere, mouse e altri dispositivi compatibili. Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta!

