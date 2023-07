Mini PC con Windows 11 Pro potente e compatto ad un prezzo BOMBA su Amazon: tuo a 369€

Il Mini PC ACEMAGICIAN è un’offerta eccezionale per chi cerca un potente sistema informatico in un formato compatto. Dotato di un processore Intel Core i5 11320H, questo mini PC offre prestazioni di elaborazione veloci ed efficienti grazie alla frequenza di 3,2 ~ 4,5 GHz, ai 4 core e 8 thread e alla tecnologia di fabbricazione a 10 nm.

Il Mini PC con Windows 11 AceMagician offre un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è un’ottima scelta per chi cerca un computer potente e versatile. È in offerta su Amazon a 369€, grazie ad uno sconto di 100€. Non perdere l’occasione!

Con triple uscita Thunderbolt 4/DP/HDMI, puoi collegare fino a tre schermi contemporaneamente, offrendo un’esperienza di visualizzazione migliorata con una risoluzione massima di 8K. Per quanto riguarda la memoria e lo storage, il Mini PC ACEMAGICIAN vanta 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB. Questa combinazione offre una grande capacità di archiviazione per i tuoi file importanti e supporta anche l’estensione di un SSD da 2,5 pollici. Infine, il Mini PC ACEMAGICIAN viene venduto con Windows 11 Pro pre-installato, garantendo un’esperienza informatica stabile, sicura e fluida.

Insomma, questo Mini PC ACEMAGICIAN ha davvero tutto quello che ti serve per potenziare la tua postazione da home office, navigare in rete e svolgere lavori leggeri con Word e Excel. È un’opzione eccellente per coloro che desiderano un mini PC performante e compatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.