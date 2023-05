Mini PC con Windows 11 Pro in offerta su Amazon: sconto del 42% + buono da 30€

Stai cercando un Mini PC potente e versatile, ma sufficientemente compatto da poter scomparire alla vista dopo averlo installato dietro al monitor? Abbiamo esattamente quello che fa al caso tuo…

Oggi Amazon propone un interessante Mini PC con Windows 11 Pro ad un prezzo decisamente competitivo: appena 179€, grazie ad uno sconto del 48% a cui va aggiunto un secondo voucher da 30€. Esatto: normalmente lo pagheresti quasi 400€.

L’ACEMAGICIAN T8 Plus è un mini PC desktop potente e compatto, con un processore Alder Lake-N95 (10nm) che supporta Windows 11 Pro 64 Bit e il sistema operativo Linux. Dispone di 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD M.2 per prestazioni più veloci. Lo puoi usare per navigare o lavorare, come un classico computer, oppure come NAS o, ancora, come dispositivo da collegare alla TV o ad un proiettore per guardare i tuoi film e le tue serie TV preferite.

Il mini PC ha due porte Ethernet gigabit e lo puoi, pertanto, usare come firewall, aggregazione multicanale, routing software, server di archiviazione file e altro ancora. Dispone di connessione Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.2 con segnale wireless stabile e resistente alle interferenze. Supporta la visualizzazione su tre schermi e la riproduzione di video 4K UHD a 60Hz, e garantisce una buona esperienza visiva e un consumo energetico ridotto. Il mini PC è dotato di un ventilatore a basso rumore e di tutto quello che ti serve per sfruttare a pieno il suo potenziale di macchina multi-tasking e orientata all’entertainment! Troverai tre porte HDMI, tre porte USB 3.0, due porte LAN 1000M, oltre ad un ingresso audio e una porta DC.

Questo Mini PC è estremamente compatto ed è facilissimo da trasportare ovunque: lo puoi inserire comodamente in qualsiasi zaino o borsa. Ti stra-consigliamo di non farti scappare questa occasione: fallo tuo ad un prezzo imbattibile!

