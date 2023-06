Mini PC con Windows 11 Pro in offerta su Amazon: il prezzo crolla da 599 a 319€

Il Mini PC ACEMAGICIAN è un potente dispositivo disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 319,83€ invece di 599,99€. È dotato di un processore Intel Core i5 8259U, che offre quattro core fisici e otto thread per un’elevata capacità di elaborazione. La frequenza base di 2,3 GHz e la frequenza turbo di 3,8 GHz assicurano prestazioni rapide e fluide, mentre la cache L3 da 6 MB permette una rapida elaborazione dei dati.

Oggi questo Mini-PC può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante, grazie ad una doppia offerta: allo sconto del 40% puoi aggiungere un secondo buono sconto da 40€, portando il prezzo ad appena 319€. Decisamente niente male!

Grazie alla presenza della scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 655, questo Mini PC è in grado di gestire con efficienza una vasta gamma di attività grafiche, inclusi video in 4K a 60 fps e attività di rendering. La tecnologia di decodifica VP9 garantisce una gestione efficiente dei video e la possibilità di convertirli facilmente in formati compatibili. Inoltre, la scheda grafica supporta la tecnologia Intel Quick Sync Video per una conversione rapida dei video. Il Mini PC è dotato di 16 GB di RAM in modalità dual channel e di un disco SSD SATA da 512 GB, che offre una maggiore velocità di elaborazione e di archiviazione. È inoltre possibile espandere ulteriormente la capacità di storage utilizzando lo slot per schede SSD 2.5 pollici, eliminando le preoccupazioni legate allo spazio di archiviazione.

Con le porte VGA e 2x HDMI, il Mini PC supporta la visualizzazione su tre schermi contemporaneamente, consentendo di aumentare la produttività e di ampliare l’esperienza visiva con diverse finestre o applicazioni su schermi separati. La porta USB-C di alta velocità consente un trasferimento efficiente di grandi quantità di dati in poco tempo. Inoltre, con quattro porte USB 3.0, è possibile collegare facilmente periferiche come mouse, tastiera e dispositivi di archiviazione esterni per aumentare la produttività complessiva.

Il Mini PC ACEMAGICIAN offre prestazioni potenti e versatili, a questo prezzo dovresti davvero prenderlo in seria considerazione. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.