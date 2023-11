Mini PC con Windows 11 Pro in offerta a soli 178€

Il Mini PC UXX W11 Pro è un dispositivo desktop potente, compatto e altamente versatile, disponibile attualmente a un incredibile prezzo scontato di soli 178€, grazie a uno sconto del 18%. Questo mini computer è dotato di numerose funzionalità che lo rendono un eccellente strumento per il lavoro, l’intrattenimento e molto altro.

Questo computer offre una scheda tecnica completa e sorprendente, a partire dal suo ampio arsenale di soluzioni per la connettività. Le porte dell’unità principale includono una porta DC, due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, una porta LAN, due porte HD, una porta Tipo C completa, una porta USB 2.0 di Tipo C, una porta audio da 3,5 mm e molto altro.

Questa varietà di porte ti consente di collegare il mini PC a una vasta gamma di dispositivi, tra cui monitor, TV, proiettori e stampanti. Potrai goderti l’esperienza di un home theater o lavorare su un ampio schermo con facilità. Il mini PC supporta la connessione a triplo display, consentendoti di eseguire contemporaneamente più modalità di lavoro.

È dotato di 8 GB di RAM LPDDR4X e di un’unità M.2 2280 da 256 GB. Questa combinazione di RAM veloce ed efficiente e un’ampia capacità di archiviazione ti consente di salvare più file e di mantenere la tua produttività in pista. Puoi anche espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione utilizzando un SSD M.2 2242 separato.

La CPU del Mini PC è potente, con 4 core e 4 thread, una frequenza di base del processore di 2,00 GHz e una frequenza di burst di 2,90 GHz, il tutto con un consumo energetico contenuto di 15 W. Il sistema di raffreddamento silenzioso garantisce che il Mini PC funzioni in modo efficiente senza generare eccessivo rumore.

Il Mini PC UXX W11 Pro è incredibilmente compatto, con dimensioni di circa 4,4 x 4,4 x 1,35 pollici e un peso di circa 712 grammi. Questo lo rende estremamente portatile e adatto per il lavoro in viaggio o in qualsiasi situazione in cui la mobilità è essenziale. Il dispositivo è coperto da una garanzia di rimborso di 30 giorni senza problemi su Amazon e offre supporto tecnico 24 ore su 24.

Approfitta dell’offerta attuale per ottenere il Mini PC UXX W11 Pro a soli 178€ e scopri come può migliorare la tua produttività e il tuo intrattenimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.