Mini-PC con Windows 11 Pro e processore Intel in offerta a soli 219€ su Amazon

Il NiPoGi Mini PC con Windows 11 Pro è un potente computer desktop compatto dotato dell’ultimo processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, che offre prestazioni superiori del 30% rispetto ai modelli precedenti. Con uno spazioso SSD DDR4 da 16 GB e 512 GB di archiviazione, supporto per la risoluzione 4K UHD, connessione WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2, questo mini PC offre un’esperienza utente fluida e efficiente. Viene fornito con accessori inclusi e offre un anno di soddisfazione garantita e supporto tecnico a vita.

Oggi queste potente, ma compatto, computer può essere tuo ad un prezzo eccezionalmente basso. Grazie all’offerta che ti segnaliamo oggi, potrai acquistarlo a soli 219€, grazie ad un generoso sconto del 31%. La disponibilità è immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa in un solo giorno. Ti ricordiamo che per i clienti Amazon Prime, la spedizione rapida è gratuita. Inoltre, se lo desideri puoi scegliere di dividere l’importo in più comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile. Per farlo, ti sarà sufficiente selezionare il pagamento tramite finanziamento con Cofidis al momento del checkout oppure, se disponibile, potrai usare l’opzione di rateizzazione di Amazon.

Il NiPoGi AK1 Plus Mini PC è dotato di una memoria RAM DDR4 da 16 GB e una capacità di archiviazione di 512 GB. Questo garantisce ampio spazio per salvare file di grandi dimensioni e migliora la velocità di esecuzione, rendendo il lavoro più efficiente. Inoltre, il mini PC supporta l’espansione dello storage aggiungendo SSD/HDD SATA da 2,5″. Offre anche funzionalità come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On. Con supporto per la risoluzione 4K UHD, il NiPoGi AK1 Plus consente una riproduzione video ad alta definizione (4096×2160/60Hz) grazie alla grafica Intel UHD integrata. È in grado di supportare il doppio schermo tramite le due porte HDMI, consentendo l’utilizzo di due display contemporaneamente e migliorando l’efficienza del lavoro. Non farti scappare l’opportunità di acquistarlo a soli 219€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.