Mini PC con Windows 11 Pro e 16GB di RAM in offerta: risparmi 140€

Il Mini PC ACEMAGICIAN con sistema operativo Windows 11 Pro offre prestazioni di alto livello in un design compatto. Equipaggiato con un processore Intel Core i5-8259U di 8a generazione, questo Mini PC offre quattro core fisici e otto thread con frequenze base e turbo di 2,3 GHz e 3,8 GHz, rispettivamente.

Con una cache di L3 da 6 MB, è in grado di gestire con facilità attività quotidiane come navigazione web, streaming video e elaborazione di documenti. Inoltre, questo Mini PC offre prestazioni fluidi e veloci grazie ai 16GB di RAM in modalità dual channel e al disco SSD SATA da 512GB, garantendo una rapida elaborazione dei dati e un ampio spazio di archiviazione.

È possibile ulteriormente espandere la capacità di storage utilizzando lo slot per schede SSD da 2,5 pollici, offrendo una soluzione ideale per chi ha bisogno di spazio aggiuntivo. La scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 655 permette al Mini PC di gestire efficientemente attività grafiche, inclusa la riproduzione di video 4K a 60 fps e il rendering. La tecnologia di decodifica VP9 garantisce una gestione efficiente dei video.

Inoltre, il Mini PC supporta la visualizzazione su tre schermi contemporaneamente grazie alle porte VGA e 2x HDMI, consentendo una maggiore produttività e un’esperienza visiva estesa. Per quanto riguarda la connettività, il Mini PC offre diverse opzioni tra cui 1 porta USB-C, 4 porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0 per collegare vari dispositivi. La porta USB-C supporta il trasferimento di dati ad altissima velocità a 10 Gbps.

La connessione di rete è garantita dalla rete WiFi dual-band 2.4G+5G per trasmissioni dati stabili e veloci, mentre il Bluetooth 4.2 garantisce una connessione rapida e affidabile.

