Mini PC con Windows 11 Pro e 16 RAM: super prezzo, oggi risparmi più di 100€

Cerchi un Mini PC sufficientemente compatto da sparire dalla tua scrivania dopo averlo installato dietro al monitor? Ti serve che sia anche potente il giusto e soprattutto affidabile? Beh, la tua ricerca è finita: esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato esattamente quello che fa al caso tuo.

Il Mini PC NiPoGi AM06 è un potente computer in forte offerta su Amazon. Dotato di un processore AMD Ryzen7 3750H, 4 core/8 thread, 2,3 GHz fino a 4 GHz, questo mini PC viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato senza bloatware. Con una memoria RAM di 16 GB (2 x 8 GB in doppio canale) e un SSD M.2 2280 NVMe da 512 GB, è possibile eseguire il software in modo stabile e salvare molti file. Inoltre, lo spazio di archiviazione può essere espanso fino a 2 TB. Il mini computer NiPoGi AM06 è progettato per gestire fino ad una configurazione a triplo display con risoluzione 4K, grazie alla scheda grafica Radeon RX Vega 10, che consente di eseguire più attività contemporaneamente, guardare video 4K, fare videoconferenze e migliorare l’efficienza del lavoro.

Con una dimensione di soli 12,7 x 12,7 x 3,8 cm, è facile da configurare e da trasportare. È dotato di un’opzione di rete stabile e supporta lo standard Bluetooth 4.2 per la connessione di vari dispositivi wireless, tra cui mouse o tastiera. Il mini PC supporta anche l’accensione automatica e l’RTC. Ciliegina sulla torta: l’azienda che lo produce offre ai suoi clienti un’assistenza 24 ore su 24 a vita. Davvero non male.

Normalmente questo Mini PC compatto con Windows 11 Pro preinstallato viene offerto a 495,90 euro, ma oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Se lo acquisti subito, lo pagherai appena 389 euro grazie ad uno sconto del 21%. La disponibilità è immediata: se sei abbonato ad Amazon Prime lo rieceverai a casa entro domani, 7 marzo.

