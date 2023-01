Mini PC con Windows 11 Pro a meno di 200€: l'offerta imperdibile del giorno

E così cerchi un nuovo computer dalle prestazioni solide ma dal prezzo accessibile, anzi, diciamo pure iper-economico. E magari vorresti pure che sia incredibilmente compatto, in modo da rubare meno spazio possibile sulla tua scrivania. Ma quale impresa impossibile! Ti accontentiamo subito.

Oggi Amazon propone un Mini PC NiPoGi da 8GB di RAM e 256GB di SSD ad un prezzo imbattibile. Può essere tuo a meno d 200 euro e grazie alla spedizione Amazon lo ricevi a casa in meno di 24 ore. L’offerta è semplicemente imperdibile e, proprio per questo motivo, di stra-consigliamo di metterlo subito nel carrello: l’offerta è a tempo limitato e l’e-commerce ha destinato a questa promozione solo un numero limitato di unità.

Questo Mini PC è equipaggiato con un processore Celeron J4125 affiancato da 8GB di RAM ed è anche dotato di SSD da 256GB. Insomma, tutto quello che ti serve per le tue giornate di lavoro. Non bastasse, alla prima accensione troverai ad aspettarti anche Windows 11 Pro, il sistema operativo di ultima generazione di Microsoft.

Se non l’avessi già capito, questo Mini PC della NiPoGi è un prodotto estremamente veratile dedicato a chi cerca un computer desktop da lavoro con tutto l’essenziale per lavorare, navigare su internet e riprodurre i contenuti multimediali. Il suo design estremamente compatto consente di trasportarlo in estrema facilità: puoi installarlo facilmente sulla tua scrivania e la sera lo puoi invece collegare sul televisore di casa per guardare le tue serie TV e i tuoi film preferiti senza bisogno di chiavette USB o hard disk esterni.

Oggi Amazon lo propone con un generoso sconto del 20%. Può essere tuo a 182,99€: è semplicemente impossibile trovare di meglio a questo prezzo. Grazie a Prime (necessario per accedere all’offerta), Amazon te lo consegna a casa in un solo giorno. Come dicevamo poche righe più sopra, l’offerta è a tempo limitato: ti consigliamo di metterlo nel carrello prima che vada esaurito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.