Mini PC con Windows 11 Pro a 179?! Si può fare, con questa imperdibile offerta di Amazon!

Se stai cercando un mini PC versatile e affidabile con Windows 11 Pro, Amazon ha un’offerta imperdibile per te! Il Mini PC Blackview è disponibile a soli 179€ ed è dotato di un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza operativa fino a 2,9 GHz, una GPU Intel HD Graphics 500 e Windows 11 Pro 64 bit preinstallato.

Il Mini PC Blackview è in grado di gestire facilmente qualsiasi scenario di utilizzo a cui puoi pensare, offrendo una reattività incredibile e fluidità. Inoltre, ha uno spazio di archiviazione interno di 256 GB con una memoria flash LPDR4 da 8 GB, che può essere espansa fino a 2 TB con un SSD da 2,5 pollici. La connettività è forte e stabile, con WiFi dual band 2.4G + 5G e RJ45 Gigabit Ethernet. Inoltre, il mini PC supporta Bluetooth 4.2 per la connessione ad altri dispositivi. Il consumo energetico della CPU è a partire da 10W, il che significa che il lavoro della CPU per 100 ore consuma solo 1 grado di elettricità.

Il Mini PC Blackview è anche molto portatile, grazie al suo corpo ultra-piccolo da 0,6 litri e al design di raffreddamento a vuoto circostante che lo rende più veloce e più silenzioso di un computer desktop. È inoltre dotato di 2 porte HDMI 2.0 per display 4K HD a doppio schermo, 2 porte USB 2.0 e 2 porte USB 3.0, 1 porta per microfono cuffie e 1 adattatore, supporto VESA, manuale utente e cavo HDMI inclusi.

Come avrai capito, questo Mini PC con Windows 11 Pro pre-installato è una macchina che si contraddistingue per un design compatto, una scheda tecnica che lo rende affidabile e versatile e un prezzo davvero sfacciatamente conveniente. Normalmente viene proposto a 259,99€, ma oggi puoi approfittare di un doppio sconto: -23% a cui va aggiunto un ulteriore voucher da 20€. Lo pagherai solo 179€, devi solo ricordarti di spuntare l’apposita casella che si trova sotto al prezzo prima di metterlo nel carrello, in modo da ottenere un ulteriore sconto di 20€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.